デジタルカメラ【Worldwide】出荷数量月間推移出典：一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA） 一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）が、2025年の年間デジタルカメラ生産出荷実績（同工業会統計）を公開している。総出荷台数および金額について、いずれも前年を上回る結果となった。 具体的には、総出荷台数が943万8,876台で前年比111.2％、総出荷金額が8,805億7,451万9,000円で同106.8％を記録した。 カメラ区