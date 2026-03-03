チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、スペイン代表DFマルク・ククレジャやブラジル代表FWエステヴァンなどの状態を説明した。2日、クラブ公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。チェルシーは、4日に行われるプレミアリーグ第29節で、チャンピオンズリーグ出場権争いのライバルである4位アストン・ヴィラとの一戦に臨み、7日にはFAカップ5回戦でレクサム（2部）と対戦する。重要な試合が続く中、ククレジャやエ