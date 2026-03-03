Appleは、最新モバイルOS「iOS 26」と「A19チップ」を搭載した画面サイズ6.1インチのスマートフォン「iPhone 17e」を発表した。日本での発売日は3月11日。予約注文は3月4日23時15分から受け付ける。●価格は据え置き9万9800円から「iPhone 17」とは異なり、カメラはシングルだが（48MP Fusionカメラシステム）、フォーカス機能に新たに対応し、押すだけでさまざまな機能に簡単にアクセスできる「アクションボタン」は同じく