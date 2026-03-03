流通経済大学が３月３日、公式サイトを更新。「本学男子サッカー部員の違法薬物使用が疑われる事案について」と題し、片山直登学長の名義で発表した。「このたび、本学男子サッカー部寮において、違法薬物の使用が疑われる事案を把握し、茨城県警に相談を行いました。これに伴い、男子サッカー部寮における家宅捜索を含めた捜査を受ける事態となりました。こうした事態が生じましたことで、広く関係者の皆様にご心配・ご迷惑を