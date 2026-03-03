3日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝157円50銭前後と、午後5時時点に比べ10銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円09銭前後と19銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース