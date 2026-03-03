日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万6590枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 36590( 33990) ABNクリアリン証券 31367( 29627) バークレイズ証券 17240( 16885) ゴ