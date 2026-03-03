バンダイキャンディ事業部より、特撮ファンやソフビコレクターのノスタルジーを強烈に刺激する新商品「仮面ライダー ソフビパッケージチャーム＆チョコスナック」が登場します。2026年3月9日より、全国量販店の菓子売場等にて発売。価格は385円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■あの頃おもちゃ屋さんに並んでいた「箱入りソフビ」を完全再現本商品は、仮面ライダーの定番ソフビフィギュア「