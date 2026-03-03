この記事をまとめると ■ベルトーネが復活プロジェクト第1弾として「ランナバウト」を発表した ■ロータス・エキシージをベースに1969年のA112コンセプトを現代的に再解釈 ■25台限定モデルとして39万ユーロ（邦貨換算約7245万円）で販売される 往年のデザイン美学が最新技術で蘇る イタリアの自動車産業において、ボディのデザインや実際にその生産までを担ったカロッツェリアの役割は、きわめて重要なものだった。なかでも、こ