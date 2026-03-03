カバヤ食品は、食玩（食品玩具）「ほねほねザウルス」シリーズから、期間限定「ほねほねザウルス博物館」を、2026年3月3日から展覧会「ほねほねザウルスワールド in 福井県立恐竜博物館」および全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで発売。福井県立恐竜博物館の提供による画像をパッケージに使用2002年に発売を開始し、25年目を迎えるというプラキットとチューインガム1枚のセットの同シリーズ。付属のプラキット