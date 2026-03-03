3月5日に開催されるサカナクション・山口一郎の単独公演『遭遇』の夜公演の冒頭5曲が、YouTubeで無料配信されることが決定した。【動画】サカナクション・山口一郎の単独公演 YouTube無料配信 予告動画『遭遇』は3月4日、5日に東京・両国国技館にて開催。初日は夜公演、2日目は昼夜2部制の計3公演となる。公演は2部構成となり、サカナクションの楽曲を核にしながら、山口が出会ってきた「誰か／何か」を手がかりに構成される