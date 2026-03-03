ロックバンド・ONE OK ROCKが、昨年8月31日に開催した横浜・日産スタジアムでの“伝説”のステージが、映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』として公開されることが決定した。4月17日の日本公開を皮切りに、順次全世界で公開される。【動画】ONE OK ROCK“伝説”の日産スタジアム公演が映画化！予告編エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなパフォーマンスで、日本のみならず世界