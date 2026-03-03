俳優の基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務める、日本テレビ系ドラマ『ぴーすおぶせーふ』（毎週火曜深0：59〜※初回は深1：09〜）の第1話が、10日に放送される。それに先立って、同話の予告映像と場面写真が公開された。【場面写真】楽しそう！実は共通点があった3人本作は、2022年にドラマ、23年に舞台が上演された『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結した完全新作ドラマ＆舞台連動企