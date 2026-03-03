俳優の津田寛治（60）が3日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、業界入りの仰天エピソードを明かした。福井県出身。幼いころから映画が好きで、映画俳優を目指して上京したという。映画本格デビュー作は、北野武監督の「ソナチネ」（1993年）。自ら売り込んで役をゲットしたというが、そのシチュエーションが特殊だった。「録音スタジオの喫茶部だったんですよね。1階にある。だから、よく北野監督が