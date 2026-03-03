アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（第4期）が、NHK Eテレにて4月4日午後6時25分から放送されることが決定した。第４シリーズは全24話での放送となり、2クールに渡って入間くんたちの活躍が描かれる。【写真】OP担当するPenthouseさらに、第4シリーズのオープニングテーマが、東京発6人組シティソウルバンド・Penthouseによる「一二三」に決定。Vo,Gt 浪岡真太郎から「クールさと賑やかさの狭間で、思わず踊り出し