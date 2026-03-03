◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行う。試合前練習にドジャースの大谷翔平投手（31）が登場する球場はどよめき。練習後に左翼5階席にボールを投げ入れるサプライズを行い球場は大盛り上がりとなった。連日の神対応となった。グレーの半袖Tシャツに身を包み球場