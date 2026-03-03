3日はこのあと関東でも雪が強まる可能性があります。各地の現在の様子を中継でお伝えします。まず、午後4時50分現在の群馬・草津町の様子を広瀬修一キャスターがお伝えします。木の枝に雪が降り積もり、そして、その真ん中にあるのはモミジの葉です。秋に色づいて冬を越して、残っている葉っぱの周りに雪が覆うという大変珍しい光景です。3日は寒さもあいまって、湯畑は湯気が高く立ち上っていて、奥の建物のシルエットがうっすら