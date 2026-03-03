東大出身のタレント、クイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が3日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。東大出身で予備校講師の林修氏について語った。伊沢は「林先生にお世話になってました。高校時代は授業習ってて、大学時代は林先生のいる塾でバイトしてたので」と交流を明かした。伊沢は「当時ちょうど売れ始めた頃の、どかんと来た頃の林修をそばで見てたので」と語った。MCのハライチ岩井勇気は「やっぱ