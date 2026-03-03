サッカーW杯開幕100日前に合わせ、取材に応じるFC東京の長友佑都＝3日、東京都小平市サッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会開幕まで、3日で100日。DF長友佑都（39）＝FC東京＝が日本歴代単独最多となる5度目のW杯への思いを語った。―W杯が迫る。「僕はW杯に行く。焦りも高揚感もない。自分が最高の状態でW杯に立てるという明確なイメージがしっかりとある」―どんな舞台か。「分からない。そのぐらい大きな存在