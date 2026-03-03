野球評論家の里崎智也氏（49）と五十嵐亮太氏(46)が2日、「パーソルパ・リーグTV」に出演。6日にWBC初戦を迎える日本代表のキーマンをそれぞれ挙げた。五十嵐氏は「1人にするなら伊藤大海」と日本ハムのエース右腕の名前を挙げた。「1次ラウンドは第2先発で、その後は中継ぎ、抑えの可能性ある。困ったときの伊藤大海。こんなパーフェクトなピッチャーいない。推しです」と、説明した。先発タイプと抑えタイプに分かれた