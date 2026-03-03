京大出身の俳優辰巳琢郎（67）が3日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。京大の独特の文化を語った。番組では「東大京大くらべるSP」というテーマで、お互いの大学出身のインテリ芸能人が出演した。辰巳は「卒業式で仮装する」と明かした。「なんでかはわかりませんけど、多分、僕が最初、これは仮装ちゃうかったんですけど、自分の卒業式は出れなかったんですよ。NHKの朝ドラで。翌年の卒業式に行けたんで