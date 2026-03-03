DAIGOが、3月3日放送の連続テレビ小説『ばけばけ』に登場。“朝ドラ初出演”を報告したX投稿で、好感度を上げている。「この日の第107話では、ヘブン（トミー・バストウ）がフィリピン滞在記の執筆を打診されて悩む一方、トキ（郄石あかり）は“いつものお米がなぜか受け付けない”と告白。さらに、裾のゴミを取ろうとして立ち上がった瞬間、よろけて倒れてしまいました」（芸能記者）場面が切り替わると、寝床のトキに