『ドラえもん』や『名探偵コナン』など、国民的漫画を生み出してきた大手出版社の小学館。しかし、連載中止となった漫画家を “別名義” で起用していたことが発覚し、波紋を呼んでいる。発端となったのは、2月26日に小学館の漫画が読めるウェブコミックサイト「マンガワン」で『常人仮面』の配信停止が発表されたことだ。「同サイトで『堕天作戦』を連載していた山本章一氏が、2020年に児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）で略