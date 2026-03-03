3月3日までに、女優の宮沢りえが自身のInstagramを更新。2月28日に世界的ブランド『ボッテガ・ヴェネタ』が2026-27年秋冬コレクションを発表し、イタリア・ミラノでファッションショーを開催。現場に宮沢が参加し、ドレス姿を披露したが、その姿に賛否が巻き起こっている。「宮沢さんは、過去2024年9月にも、ミラノ・ファッションウィークで開催された『ボッテガ・ヴェネタ 2025年春夏コレクション』に出席。その後2026年2月24日