社民党のラサール石井副党首が３日、党首選に出馬すると表明した。ラサール氏の事務所スタッフの?（旧ツイッター）で発表があった。社民党は４日告示、２１、２２日投票、２３日開票のスケジュールで党首選を予定。福島瑞穂党首が立候補を表明している。ラサール氏の事務所スタッフのＸは「社民党の党首選に、ラサール石井が立候補を決めました！」と報告。「議員になって半年ですが、全国をまわりながら、社民党のみなさん