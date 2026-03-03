【プロジェクタースクリーン「PRS-C80HD」】 3月3日 発売 価格：28,600円 サンワサプライは、80型プロジェクタースクリーン「PRS-C80HD」を3月3日に発売した。価格は28,600円。 本製品は、デスクやテーブルにクランプでしっかり固定できる、スタンド不要のプロジェクタースクリーン。4K解像度対応で鮮明な映像を映し出せる。省スペ&