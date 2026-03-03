高市早苗首相の名を冠した暗号資産（仮想通貨）「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」の騒動で、金融庁は３日、運営に携わった関連業者に対し、調査の検討に入った。同トークンを巡っては、先月末に溝口勇児氏が主宰する「ＮｏＢｏｒｄｅｒＤＡＯ」のプロジェクトで暗号資産が発行されたが、２日に高市首相は関与を否定。価格が暴落し、責任の所在や追及を求める声が上がっていた。国民民主党の玉木雄一郎代表は３日の会見で、「ＳＡ