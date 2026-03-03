春の羽織りを探しているなら、黒より軽やかに見えつつ清潔感や落ち着きも感じさせる“ネイビー”を選ぶのが正解かも。今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、40・50代の毎日に寄り添う上品カーディガンをピックアップ。これからの季節の即戦力として活躍してくれそうなアイテムなので、春コーデのアップデートにぜひ取り入れてみて。 さりげない起毛感が優しい印象をプラス 【GU】「パ