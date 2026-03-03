会員制倉庫型スーパーは入会費がかかるもの。ある日買い物で出向いたら、突然見知らぬ女性に相談をもちかけられてしまい！？ 今回は筆者の知人から聞いた会員制倉庫型スーパーでの困ったエピソードをご紹介します。 はい！？ 会員制倉庫型スーパー！ 困った頼み事！！