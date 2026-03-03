阪神との強化試合今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）を行う。大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で出場予定。この日の試合前練習に姿を見せると、球場のファンは大歓声。ボールの投げ入れには“争奪戦”も起きた。グラブを持って大谷がグラウンドに姿を見せると、ファンからひと際大きな歓声が起きた。レフトでキャッチ