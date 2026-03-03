香川県庁 2022年の精神保健福祉法の改正で、2024年4月以降、精神科病院の業務従事者（医師や看護師など）による虐待を受けたと思われる患者を発見した場合、速やかに都道府県・指定都市への通報が義務付けられています。 2024年度の香川県への通報についての調査結果が3日、発表されました。 発見した人（業務従事者）による香川県への通報・相談は9件、虐待を受けたと思われる精神障害者による届け出・相談は8件ありま