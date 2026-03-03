◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）新たな活路を開く。白毛のマルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は１４００メートルに主戦場を求め、偉大な姉の後を追う。前走のクイーンＣは手応え良く直線に向いたが、勝負どころから伸びあぐねて７着。北村助手は「折り合って、一瞬だけ（見せ場が）あったけど、やっぱり距離（が長い）かなというところを見せてしまった」