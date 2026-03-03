山形県警察の人事異動が3日、内示され、地元採用の最高ポストの刑事部長に岡崎浩隆・交通部長が起用されました。また、女性2人が警察署長に起用されることになりました。女性が警察署長のポストに就くのは県警察史上初めてです。県警察の主な人事です。地元採用の最高ポストとなる刑事部長に岡崎浩隆・交通部長が起用されました。生活安全部長に長沼伸和・警務部参事官兼首席監察官。交通部長に塚本高弘・警務部理事官兼警務課長。