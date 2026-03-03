◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、強化試合・阪神戦の試合前にキャッチボールを行い、ボールをスタンドに投げ込むファンサービスを行った。フリー打撃の打球を捕球すると、そのままボールをプレゼントした。またキャッチボール後には５階席にもボールを投げ込む、“特大ファンサ”も行った。練習中には、スタッフに撮影してもらった映像で自らの投球