俳優の津田寛治が、3日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に出演。北野武監督による「北野映画」出演の経緯について明かした。【動画】「お手洗いの中で…」後の“名優”が北野武監督に仰天オファー番組では、津田の経歴をまとめたフリップを紹介。その中に「アルバイト中の喫茶店に北野武が来店した際、自ら売り込み、その後『ソナチネ』で映画デビュー」とあった。その真偽について、津田は「録音スタジオの喫茶だっ