元AKB48で声優の上村彩子が3日、自身のXで第1子出産を発表した。【写真】赤ちゃんの写真も公開！小さな手と共に出産を報告した上村彩子上村は「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と発表。「多くの方々のサポートをいただき無事出産できたことを、心より感謝申し上げます」とつづった。続けて「初めての育児に慣れないことも多いですが、これからも温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントした。続けて