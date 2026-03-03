タレントの武井壮（52）が2日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。知られざる自身の経歴を明かす場面があった。この日はお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱とともに出演。武井は山本が率いる草野球チーム「神様」のメンバーで、出会いは武井が芸能界入りする前の20年以上前だったという。かつて車上生活を送っていた武井。世田谷の上町とか、駒沢通り沿いの駐車場や晴海の方のホテルなど