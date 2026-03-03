2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が2日、新曲「流星の約束」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。今曲は、アップテンポで疾走感のあるサウンドと、キラキラとしたメロディーが融合したザ・アイドルな王道ラブソング。美しくロマンチックな世界観の中で、いつも応援してくれる大切なステラ（ファン）へ向けた、まっすぐな思いを届ける一曲だ。Lapisは「君意外何もいらない