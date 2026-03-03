俳優の福原遥が3日、都内で行われた『ブルガリ アンバサダー 就任記者発表会』に登壇。総額1億円を超えるというジュエリーを着用した。【写真】素敵…華やかなアクセサリーを身につける福原遥福原はこの日、「ティーヴァ ドリーム」のネックレスとイヤリング、ルベライト、アメシスト、シトリンクォーツ、ダイヤモンドを使用したリングを着用。ジュエリーの輝きを際立たせる純白のドレスに「セルペンティ」のバッグを合わせた