【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】唯一無二の国歌独唱→渡邊が「スゲェ」？（実際の様子）沖縄サントリーアリーナで開催された白熱の日韓戦でティップオフ前に披露されたアーティスト・三浦大知の極上パフォーマンス。その圧巻の歌声はSNS上でバズを巻き起こしているが、歌唱直後の中継映像に映し出された“ある選手”のリアクションにもファンの熱視線が注がれて