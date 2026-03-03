期間限定でのオリジナルメンバー5人での再集結を果たし、ラストライブ（3月20日〜22日／TOYOTA ARENA TOKYO）を目前に控えるRIP SLYME。3月6日から2週間限定で公開されるライブ＆ドキュメンタリー映画 『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』の公開を受けて、ILMARIとSUにインタビューを実施。5人で再び音を鳴らしたときの記憶、盟友たちとの共演、そして改めて感じたグループの魅力について語ってもらった