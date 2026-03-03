12〜15日に取手競輪で開催されるG3「第1回ワールドサイクリスト支援競輪」のPR隊が3日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。元SS班の松浦悠士（広島）や通算500勝を達成したばかりの佐藤慎太郎（福島）、村上博幸（京都）らトップレーサー108人が激戦を繰り広げる。地元勢では、復帰戦となる横山尚則らが頂点を目指す。4日間とも場内スタジオでのYouTube配信に出演する柳瀬さきは「高橋晋也選手（福島）に注目。