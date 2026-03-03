2日目の朝、追加メンバーとしてりあが登場。継続した理由は「はるとに会いたかったから」だと明かし、早速2ショットに誘うりあに、はるとに想いを寄せるねね、さわは焦りを見せる。前回の旅でも5人の女子から一目惚れされたはると、今回もはるとを巡る熱い戦いが勃発した。【映像】とにかくモテる高2男子の顔面毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。2日は卒業編2026第3話が放送