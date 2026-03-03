脳波を確認しながらプレーするeスポーツの日本代表候補＝3日、東京都北区のJISS9月開幕の愛知・名古屋アジア大会で正式競技として実施されるeスポーツの日本代表候補が3日、東京都北区の国立スポーツ科学センター（JISS）で強化合宿を報道陣に公開し、心拍数や脳波を測定しながら人気ゲーム「ポケモンユナイト」をプレーするなど、医科学による支援の一端が明かされた。五輪、パラリンピックなどを目指すアスリートの強化拠点