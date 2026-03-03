二所ノ関部屋へ出稽古し、大の里（左）の胸を借りる藤ノ川＝大阪府東大阪市自己最高位の東前頭2枚目で大相撲春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）に臨む21歳の藤ノ川が3日、大阪府東大阪市の二所ノ関部屋へ出稽古し、横綱大の里と10番続けて取って2勝8敗だった。番数は少なかったが、内容が濃かった。「駆け引きなしで、前に出ることだけ」という藤ノ川が激しい突き、押しや喉輪で攻めると、受け止める大の里が逆襲。177