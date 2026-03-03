野球日本代表・侍ジャパンの一員としてWBCへ臨むドジャース・大谷翔平選手が、大会への思いやMLBで次に目指す個人タイトルを明かしました。大谷選手が出演したのは、株式会社コナミデジタルエンタテインメントが3日から公開したモバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』の新CM。“KONAMI野球ゲームアンバサダー”を務めている大谷選手に加え、イチローさん、ダルビッシュ有投手が出演しています。メイキング映像では大谷選手へ、“前