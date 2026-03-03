秋田市の住宅では江戸時代に作られた歴史を感じるひな人形など100体以上が一般公開されました。中には一緒に戦火を逃れ80年、女性とともに歩んだ内裏雛もありました。秋田市の大町一丁目の住宅です。こちらの家では、毎年、桃の節句にあわせてひな人形など100体以上を飾って一般に公開しています。現代の鮮やかなひな人形はもちろん、歴史あるおひな様も飾られています。こちらの「有職雛」、朝廷や公家に携わった人たちを有職とい