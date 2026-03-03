秋田市の認定こども園で、来週卒園式を迎える年長園児とのお別れ会が開かれました。3月3日の桃の節句にちなみ、年中以下の園児たちがひな祭りの寸劇を披露して門出を祝いました。秋田市横森にあるこまどり幼稚園で開かれた、年長園児とのお別れ会。一緒に遊んでくれたこれまでの感謝の気持ちを伝えようと、年中以下の園児たちが歌やダンスをプレゼントしました。「3月3日はひな祭り、ひな祭りはわたしたちの結婚式なの」3月3日の桃