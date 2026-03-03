日本航空（JAL）は、コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）ファンド「JAL Innovation Fund II」を設立した。1号ファンドは2019年に設立し、出資総額は7,000万米ドル（約80億円）で、運用期間は10年間。案件の発掘や投資実行、投資先支援をトランスリンクキャピタルが担っていた。2号ファンドでは、投資判断や事業連携を一貫して自社で担う。マイル・環境などの航空コア領域や次世代モビリティなどの隣接領域といった航空ド