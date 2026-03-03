関西エアポートは、関西国際空港第2ターミナル（国内線）をリノベーションし、4月1日にオープンする。第2ターミナル（国内線）は、2012年にオープン。2025年8月からリノベーション工事を進めており、拡張した搭乗待合エリアにフードコートを整備するほか、保安検査場には自動手荷物預け機の導入や、20メートル級スマートレーン3台を備える。土産店もリノベーションする。フードコートは、和食店「かごの屋」とカフェ「あずさ珈琲」