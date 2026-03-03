西川町の菅野大志町長による町の職員などに対するパワーハラスメント問題を受け、菅野町長はきょう開会した町議会で、この問題の責任を取るために「退職金は受け取らない」と発言しました。 【写真を見る】西川町・菅野町長パワハラ問題受け約2200万円の退職金を辞退へ進退については明言避ける（山形） 来月に西川町長選挙が控えていますが菅野町長は、進退についての明言を避けています。西川町の菅野町長をめぐって